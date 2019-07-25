В Челябинской области проводится расследование по факту роста цен на хлеб

Управление ФАС России по Челябинской области проводится расследование по фактам повышения розничных цен на хлеб весной этого года. Действия торговых сетей проверяются на предмет сговора, сообщила руководитель регионального ведомства Анна Козлова на пресс-конференции.

В УФАС поступило обращение от физического лица по вопросу роста розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия производства АО «Первый хлебокомбинат» в федеральных торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит». Было установлено, что производитель, занимающий доминирующее положение на рынке, увеличивал отпускные цены в феврале этого года на 5-15% по объективным экономическим причинам. Рост цен на хлеб с марта по май, по данным Челябинского УФАС, обусловлен изменением торговой наценки федеральными торговыми сетями. Ведомство направило запросы в адрес 15 торговых сетей: «Х5 Ритейл групп», ТД «Перекресток», «Копейка-Саров», «Агроторг», «Тандер», «Молл», «Дикси Юг», «Дикси Юг» филиал «Мегамарт», «Ашан», ТД «Провиант», «Омега», ООО «Гамма», ООО «Купец», ООО «Лента», ООО «ТД Светофор».

В отношении федеральных торговых сетей проводится проверка на предмет нарушения ст. 11 закона о защите конкуренции, запрещающей антиконкурентные соглашения между участниками рынка.