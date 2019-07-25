Американский футбол ведет к неправильному сердечному ритму Мерцательная аритмия встречается у игроков в восемь раз чаще, чем у обычных людей

Не только циклические высоконагрузочные виды спорта вроде триатлона, но и силовые, к которым следует отнести американский футбол, на порядок повышают риск развития одной из форм аритмии — фибрилляции предсердий (другое название — мерцательная аритмия).

Это одна из наиболее распространенных форм аритмии, выглядит она как беспорядочное сокращение предсердий с частотой свыше 200 в минуту. В отличие от синусового ритма, когда сигнал на сокращение желудочков поступает регулярно, фибрилляция предсердий ведет к искажению правильного ритма — мерцанию. Опасна мерцательная аритмия нарушениями в гемодинамике и тромбоэмболическими осложнениями — закупоркой крупных сосудов. Мерцательная аритмия увеличивает риск смерти в полтора-два раза.

В исследовании, выполненном в Кливлендском университете, участвовало 460 бывших игрока Национальной футбольной лиги (мужчины), 47% из них чернокожие, в возрасте 56 плюс-минус 12 лет. Их показатели сравнивались с аналогичной по половозрастному профилю группой не игравших в американский футбол людей — 925 человек в возрасте 54 плюс-минус 9 лет, 53% — чернокожие.

Выяснилось, что среди американских футболистов 5%, или 23 человека, страдают мерцательной аритмией, в то время как среди нефутболистов — только 5 человек, или менее 0,5%. В целом более пожилые, более толстые и белые люди подвергаются более высокому риску мерцательной аритмии. Артериальная гипертензия и диабет второго типа не повышают риска мерцательной аритмии, свидетельствует статистика.

Любопытно, что из 23 бывших игроков в американский футбол у 15 мерцательная аритмия до исследования и не была диагностирована, а у остальных 8 (2%) стоял кардиостимулятор, искусственный водитель ритма. В контрольной группе водитель ритма был только у двух человек (0,2%).

Частота сердечных сокращений (в среднем) у бывших игроков НФЛ была ниже, чем у обычных людей: 62 плюс-минус 11 ударов в минуту против 66 плюс-минус 11. Наконец, бывшие американские футболисты вдвое чаще страдали атривентрикулярной блокадой (нарушением проводимости сердца): 18% против 9% в контрольной группе.

Анатолий Кривов