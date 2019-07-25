УФАС возбудило дело о сговоре на торгах при закупке квартир на 60 млн рублей мэрией Златоуста

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного сговора на торгах по приобретению квартир для переселенцев из аварийного жилья в Златоусте. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель ведомства Анна Козлова. По ее словам, материалы по этому делу поступили от правоохранительных органов.

Заказчиком закупки по приобретению 59 квартир в муниципальную собственность в рамках программы переселения граждан из ветхо-аварийного жилья выступила администрация златоуста. Начальная цена контракта составила более 60 млн руб. По мнению антимонопольного ведомства, в действиях участников аукциона – «Трест «Уралавтострой» и ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди групп» усматриваются признаки нарушения ст.11 закона «О защите конкуренции», которой запрещаются антиконкурентные соглашения между хоязйствующими субъектами. Так, компании подавали заявки с одного IP-адреса, снижение цены составило всего 0,5%, между ними заключен договор передачи права аренды земельного участка и другие.

«Может быть и будут признаки антиконкурентного соглашения с этими участниками в действиях заказчика, то есть органа власти. Там есть ряд моментов, которые случайными не бывают»,– сообщила госпожа Козлова. Расследование продолжается.