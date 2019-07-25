Имущественный комплекс кубанского ООО «Возрождение-Агро» не заинтересовал покупателей

Торги по реализации имущественного комплекса кубанского ООО «Возрождение-Агро» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом в ЕФРСБ сообщил организатор аукциона ООО «Специализированная торгующая организация». Имущественный комплекс аграрного предприятия был выставлен на торги единым лотом о начальной цене 167,2 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Возрождение-Агро» зарегистрировано в Приморско-Ахтарском районе Кубани и в настоящее время проходит конкурсные процедуры в рамках банкротного производства. По данным на конец 2017 года, убыток предприятия составил 32,8 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года после мер прокурорского реагирования работникам ООО «Возрождение-Агро» выплатили 2,5 млн руб. задолженности по заработной плате.

Дмитрий Михеенко