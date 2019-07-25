Умер один из старейших актеров Малого театра Анатолий Торопов

Народный артист и один из старейших актеров Малого театра Анатолий Михайлович Торопов умер в возрасте 91 года.

Окончив Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1952 году, актер более 65 лет служил в Малом театре и сыграл на его сцене более 118 ролей. Среди спектаклей, в которых сыграл народный артист, были «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф. М. Достоевскому, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Недоросль» Д. И. Фонвизина и многие другие.

Информация о месте и времени прощания с Анатолием Тороповым будет сообщена позднее.