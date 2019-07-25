Команда РГЭУ (РИНХ) вошла в топ лучших вузов на «Острове 10-22»

По итогам образовательного интенсива «Остров 10-22» Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) занял 2-е место и вошел в первую тройку университетов среди 100 ведущих вузов России.

В Москве завершился образовательный интенсив «Остров 10-22», участниками которого стали 1500 человек со всей России: студенты, преподаватели, ректоры, предприниматели, управленцы. Соорганизаторами программы выступали Университет НТИ «20.35», министерство науки и высшего образования РФ, Сколковский институт науки и технологий, Российская венчурная компания (РВК), Агентство стратегических инициатив (АСИ), организаторы глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch.

В течение интенсива команды вузов запустили более 300 межвузовских проектов в области управления на основе данных, создания новых персонализированных образовательных форматов, совместного развития технологий искусственного интеллекта и других.

Менторами и наставниками участников стали представители государственных структур, ключевые специалисты крупнейших научно-образовательных центров и компаний-лидеров. В программе из 40 визионерских лекций выступили ведущие спикеры фонда «Сколково» и Сколтеха, выступали и известные эксперты из-за рубежа.

Ростовская область попала в топ-10 регионов по количеству отобранных представителей на образовательный интенсив.

Команда РГЭУ (РИНХ) во главе с ректором Еленой Макаренко представила проект цифровой трансформации университета на основе технологий искусственного интеллекта, больших данных при поддержке более 50 индустриальных партнеров и образовательных организаций. Приоритетными для технологического развития были выбраны рынки Эдунет, Аэронет, Автонет. Проект получил высокую оценку экспертного сообщества НТИ. По итогам образовательного интенсива «Остров 10-22» Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) занял 2-е место и вошел в первую тройку университетов среди 100 ведущих вузов, подтвердив репутацию одного из сильнейших в России вузов.

РГЭУ (РИНХ) в числе 100 вузов РФ подписал меморандум о сотрудничестве в сетевом проекте по искусственному интеллекту с платформой Университета 20.35, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и IT-компаниями, российскими лидерами в AI и обучении AI: Mail.ru Group, Крибрум, Skyeng, Bigdata team, GIL о запуске единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта. Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартует уже в сентябре.

Впервые в России подписано соглашение о включении образовательных онлайн курсов ООО «Яндекс» в образовательные программы высшего образования и дополнительного профессионального образования РГЭУ (РИНХ).

В ходе образовательного интенсива «Остров 10-22» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» и Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ).

По словам президента НП «ГЛОНАСС» Александра Гурко, большие возможности взаимодействия с ростовским вузом также есть в направлении реализации проекта Национальной технологической инициативы по развитию рынка «Автонет» (Autonet), то есть рынка по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей.

Ученые РГЭУ (РИНХ) ведут ряд проектов в области беспилотников. Например, вместе с коллегами из Воронежского государственного лесотехнического университета разрабатывается технология использования беспилотных летательных аппаратов для высокоточного аэросева элитных семян. На базе университета в рамках сотрудничества с Дискретно-инновационным кластером малой авиации завершается создание Центра беспилотного транспорта.

В рамках интенсива «Остров 10-22» университет также подписал соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Аналитический центр «Аэронет». Рынок Aeronet охватывает беспилотные авиационные системы, авиационно-космические системы и малые космические аппараты, дистанционное зондирование, мониторинг и 3D-моделирование территорий и объектов, а также сопутствующую инфраструктуру.

На площадке «Острова 10-22» был организован ряд важных сессий для субъектов Российской Федерации, посвященных вопросам сферы цифровой экономики. Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев уделяет особое внимание вопросам и инициативам национального проекта «Цифровая экономика РФ». Качественное выполнение всех стоящих задач возможно только в командой работе - и сегодня в регионе совместно со всеми субъектами экономики формируется целый пул новых возможностей.

Ключевым событием региональной сессии, посвященной возможностям участия в мероприятиях федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», было подведение итогов определения пяти регионов, в которых пройдет апробация модели предоставления гражданам персональных цифровых сертификатов.

16 июля на площадке «Острова 10-22» Минэкономразвития России совместно с Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 огласило список из пяти регионов, победивших в конкурсе заявок на участие в пилотном проекте по выдаче гражданам персональных цифровых сертификатов. Одним из субъектов РФ для данного проекта стала Ростовская область. РГЭУ (РИНХ) принял активное участие в разработке заявки совместно с другими вузами. Помимо Ростовской области в апробации системы выдачи сертификатов примут Башкортостан, Якутия, Татарстан и Тульская область. На первом этапе пилотного проекта в каждом из регионов будет выдано до тысячи сертификатов. В 2020 году к программе подключатся ещё не менее 15 регионов, и проект охватит около 33 тыс. человек. Количество выпущенных сертификатов к 2024 году составит не менее 100 тысяч. Университет готов участвовать в обучении жителей Ростовской области по персональным цифровым сертификатам.

В работе интенсива «Остров 10-22» принял участие советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, который рассказал, что проект апробации цифровых сертификатов позволит выступить нашему региону проводником новых идей и лучших практик по теме цифровой экономики.

– Ростовская область имеет большой потенциал и значительный задел для воплощения инициатив по данному направлению. И для максимальной эффективности прорывных проектов сегодня очень важна образовательная составляющая, и, в частности, развитие профессиональных цифровых компетенций граждан для повышения кадрового потенциала региона, – подчеркнул Антон Алексеев.

В рамках «Острова 10-22» был успешно защищен проект Южного научно-образовательного центра (НОЦ) «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». По результатам защиты перед комиссией Минобрнауки России Южный НОЦ вошел в первую группу - четвёрку НОЦ с наивысшим рейтингом на образовательном интенсиве «Остров 10-22». Программу Южного НОЦ на защите представляли министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и лидер команды проекта на «Острове», проректор по НИР и инновационной деятельности Донского государственного технического университета Олег Полушкин.

В команде разработчиков программы Южного НОЦ в рамках “Острова 10-22” – представители вузов ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова, АНО "Агентство инноваций Ростовской области", Минэкономразвития донского региона, НИИ “Спецвузавтоматика”. В работе и на защитах команду Южного НОЦ и донских вузов поддерживали руководители образовательных организаций Елена Макаренко (РГЭУ (РИНХ)), Бесарион Месхи (ДГТУ), Юрий Разоренов (ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова), Инна Шевченко (ЮФУ).

На «Острове 10-22» было представлено 10 факультетов, более 4500 участников. Общее число мероприятий «Острова», направленных на формирование команд, создание проектов, решение задач включения вузов в реализацию технологического прорыва, превысило 2 тыс., в том числе 239 лабораторных модулей, 370 мастер-классов (в том числе более 50 по тематике искусственного интеллекта), 98 лабораторий, подписано 997 соглашений, проведено 40 визионерских лекций, работало 568 преподавателей. Интенсив решает задачу подготовки кадров для технологического прорыва, который предполагает наличие управленческих команд, готовых к системным изменениям и их внедрению в вузы. Для университетов участие в «Острове» является началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука", согласно которому к 2020 году требуется создать 14 центров компетенций НТИ.