На Ставрополье урожайность помидоров увеличилась на 7%

В настоящее время ставропольские аграрии убрали 285,2 га помидоров, что составляет 38% от плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края. В регионе уже собрали 3,4 тыс. т. Урожайность составила 120,5 ц/га, что на 7% выше, чем в прошлом году.

В прошлом году все хозяйства собрали 29,7 тыс. т томата с общей посевной площади 2,1 тыс. га. Основные посевные площади томата расположены в Нефтекумском городском округе, а также Левокумском и Арзгирском муниципальных районах.

Дарья Голякова