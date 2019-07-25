25 июля, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На Ставрополье урожайность помидоров увеличилась на 7%

В настоящее время ставропольские аграрии убрали 285,2 га помидоров, что составляет 38% от плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края. В регионе уже собрали 3,4 тыс. т. Урожайность составила 120,5 ц/га, что на 7% выше, чем в прошлом году.

В прошлом году все хозяйства собрали 29,7 тыс. т томата с общей посевной площади 2,1 тыс. га. Основные посевные площади томата расположены в Нефтекумском городском округе, а также Левокумском и Арзгирском муниципальных районах.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя