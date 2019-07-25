Пензенская область поднялась на одну строчку в Национальном инвестиционном рейтинге

Объем инвестиций в основной капитал в Пензенской области в первом квартале этого года составил 12,2 млрд руб., что составляет 102,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом было рассказано на заседании регионального кабинета министров под председательством главы правительства области Николая Симонова.

Пензенская область в этом году поднялась на 27 место Национального инвестиционного рейтинга, поднявшись на одну позицию. Интегральный индекс региона вырос на 9,8 балла по отношению к прошлому году.

Региональное инвестиционное законодательство предусматривает ряд стимулов для инвесторов, в числе которых государственные гарантии Пензенской области, компенсация процентной ставки по кредитам, привлеченным для исполнения инвестиционных проектов, создание коммунальной и инженерной инфраструктуры, налоговые льготы патронажный сертификат губернатора.

Иван Сергеев