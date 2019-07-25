Активисты в Казани протестуют против «слежки за мусульманами»

В Казани в сквере Тинчурина прошел пикет против «тотальной слежки за мусульманами», который организовали члены Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) и других национальных организаций. Акция собрала около двух десятков человек.

Поводом для протеста послужила информация об установке камер в мечетях Казани. Ранее компания «Таттелеком» распространила письмо, в котором заявила об оснащении видеонаблюдением культовые учреждения по правительственной программе «Безопасный город». Против этой инициативы выступило руководство мечети Миргазиян. Имам Абдуррауф Забиров заявил, что за мусульманами будет следить ФСБ.

На пикет его участники пришли с плакатами «Министр связи РТ Хайруллин! Требуем отменить незаконную установку камер в мечетях!», «Свободы под надзором не бывает», «Мечеть не тюрьма, там слежка не нужна», «Татарстан = Синьцзян (Китай). Нет полицейскому государству!» и другими.

В резолюции пикета сказано, что вопрос об установке камер должны решать прихожане мечетей. «Предлагаем мусульманам каждой мечети обратиться в Конституционный суд с вопросом о законности принудительной установки видеонаблюдения в мечетях»,— сказано в документе.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”