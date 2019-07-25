Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, что нужно взять в путешествие по Шпицбергену.

Шпицберген сегодня — норвежский архипелаг со скромными вкраплениями русских поселков. Баренцбург, законсервированная Пирамида и давно заброшенный Грумант (норвежцы зовут его Grumantbyen). Сейчас об этом знают очень немногие, но в советское время любой человек, едущий на Север, всегда мечтал попасть на Шпицберген. Потому что здесь жили буквально в раю — в единственном месте на планете, где советский человек находился и за железным кордоном и как бы у себя дома. Норвежцы и приезжающие туристы должны были видеть торжество социализма, и потому для наших поселков здесь не жалели ничего.

Норвежцы, русские, спорные территории… Но настоящий хозяин архипелага — белый медведь. Их здесь больше, чем людей. Местные в отдаленных домах покурить на крыльцо без ружья не выходят. Вообще, на Шпицбергене просто так можно гулять лишь в пределах постоянных поселений. Если же путешествие будет проходить по территории заповедника, то потребуется куча всего: разрешение от сусельмана (то бишь губернатора; он же полиция; он же судья), спутниковый телефон на группу (мобильный тут бесполезен), крупнокалиберное ружье с запасом патронов, ракетница для отпугивания зверя, евростраховка, включающая в себя оплату экстренного вызова вертолета и последующей отправки на материк. Также обязателен выход на связь в заранее определенное время. Сроки и маршрут путешествия, разумеется, должны быть предоставлены и согласованы заранее.

Ехать сюда, конечно, лучше летом, когда чуть приплюснутый солнечный диск круглые сутки висит в низком небе, лишая окрестные фьорды самого понятия «ночь». Это уникальное место. Норвежцы зовут его Svalbard. А у голландца Виллема Баренца в далеком 1596 году при виде фантастической красоты неожиданно вырвалось: Шпицберген (Острые горы). Так весь мир и называет с тех пор эту суровую землю.