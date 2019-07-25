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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Видеомэппинг в хирургии

Александр Леви — о новой разработке Panasonic

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Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает, как ученые предложили решить одну из проблем, возникающую при проведении сложных операций.


Видеомэппинг или изображения, проецируемые на поверхности сложной формы, до недавнего времени использовались в основном для развлечения. Отличный пример был у компании Panasonic на конференции в прошлом году. На стену скалодрома, по которому забирался спортсмен, проецировалось поле с нарисованными контрольными точками. Задания, очки и прочие элементы соревнования анимировались, как если бы человек попал в компьютерную игру. И все это с учетом ландшафта скалодрома.

Недавно разработчики японского вендора совместно с врачами клиники Киотского университета придумали, как применить видеомэппинг в хирургии. К решению их подтолкнула известная особенность при операции на печени — вероятное обильное кровотечение. Последнее время для контроля надрезов использовались краситель, светящийся в инфракрасном спектре, и компьютерная томография. Но тут есть недостатки. Во-первых, хирургу приходилось постоянно переводить взгляд с экрана монитора на место операции и обратно. Печень — довольно мягкий орган, и она легко меняет свою форму. К тому же работать с красителем, который подсвечивал места резекции, можно было только при выключенном операционном свете.

Вместе врачи и техники придумали совместить прибор Panasonic для видеомэппинга с инфракрасной камерой. Прототип получил название MIPS или «проекционная система для медицинской визуализации». Устройство в реальном времени отслеживает изменения формы или перемещение органа и одновременно проецирует на него же необходимое изображение. Так что хирург сразу видит корректную область работы и не отвлекается. А свет, который обычно используют в операционных, при этом вовсе не нужен — MIPS самостоятельно подсвечивает зону вокруг места резекции.

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