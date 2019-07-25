Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает об особенности бренда Messika.

Как бы ни менялась ювелирная мода, бриллианты остаются лучшими друзьями девушек. Банально, но факт. А потому украшения с бриллиантами всегда востребованы. Возможно, и это брала в расчет Валери Мессика, создавая более 10 лет назад свой бренд Messika. Ведь все украшения в золоте и титане непременно дополнены бесцветными или цветными бриллиантами. Но решающим фактором в выборе материалов для украшений Messika совершенно точно было то, что отец Валери Андре — крупный дилер бриллиантов. Было бы грех не воспользоваться таким родством.

Но доступ к прекрасным камням — только часть успеха, важен и дизайн. Можно было сделать еще одну беспроигрышную вставку — на классические украшения. Такие как кольца-солитер с одним бриллиантом, которые нередко используются для помолвки, или пусеты с бриллиантами. Но таких под брендом Messika не увидишь. Валери хотела сделать модные украшения с бриллиантами, такие, каких не хватало ей самой. Так, например, появилась знаменитая коллекция Move с двигающимися по рельсам бриллиантами, сделавшая бренду имя. Так появились коллекции высоких украшений, от которых не пахнет нафталином и которые одинаково хорошо смотрятся и с модным вечерним платьем, и с джинсами.

Новая коллекция 2019 года, представленная сначала в Базеле, а затем в Париже во время недели haute couture — Born to Be Wild. Вдохновили Валери путешествия в экзотические уголки планеты, особенно в коллекции заметно влияние коренных народов Америки. Кроме привычных металлов и бриллиантов тут использованы экзотические породы дерева, а также хрусталь. Тема индейцев не могла обойтись и без перьев. Среди самых эффектных украшений — чокер с отстегивающейся подвеской из красного пера петушка и серьги-каффы. И, бесспорно, самый необычный предмет — серьга, объединенная цепочкой с кольцом для носа. Разумеется, все усыпаны бриллиантами.