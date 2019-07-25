Старые джинсы и пластиковые бутылки «вписывают» в авто

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как различные автомобильные компании следуют общемировому тренду.

Очень давно, еще в конце прошлого века, во время посещения завода BMW в городе Регенсбург, мне преподнесли довольно странный подарок. Это была школьная линейка из полупрозрачной красноватой пластмассы. Подарили мне ее не для того, чтобы я вновь, как на уроках черчения, начал старательно водить вдоль кромки линейки грифелем простого карандаша. Вовсе нет. Просто линейка была сделана из переработанной пластмассы, которая была в свое время задними фонарями автомобилей BMW. Тогда еще борьба за экологию не носила характера истерии, как сегодня. И «ресайклинг» в автомобилестроении был делом довольно экзотическим. Сегодня же повсеместно утилизированные автомобили стараются вторично использовать по максимуму. Да и сами машины строят из всего, что подвернется под руку.

Компания Ford рапортует о том, что научилась перерабатывать старые джинсы в шумопоглощающие материалы для салона. Совсем недавно марка Bentley показала концепт, у которого лакокрасочное покрытие кузова изготовлено из переработанной рисовой шелухи. А подобный коже органический текстиль для внутреннего убранства — из отходов виноделия. Я бы не удивился, если бы фары автомобиля были изготовлены из бутылок, в которых было то самое вино. Но на бутылках специализируется другая компания. Британский концерн Jaguar Land Rover сотрудничает с датской Kvadrat в разработке высококачественной ткани, из которой уже делают кресла для Range Rover Velar и Range Rover Evoque. При создании износостойкой шерсти и искусственной замши используются переработанные пластиковые бутылки — порядка 53 штук на один автомобиль.

Я не знаю, нравится ли покупателям, что сырье для кресел, на которых они сидят, когда-то валялось в урне возле входа в метро — тот еще фэн-шуй. Но тот факт, что автопроизводители активно увеличивают долю переработанных материалов в производстве своих продуктов и вообще всячески стремятся перейти к циркулярной экономике, безусловно, заслуживает всяческих похвал.