Флеш-эффект

Как быстро подготовиться к любому мероприятию — от премьеры фильма до собственной свадьбы — красиво и с максимальной скоростью, в стиле популярного супергероя,— в обзоре «Коммерсантъ Стиль».

Клиника Kraftway

Сюда можно зайти на часовую процедуру итальянского пилинга PRX-T33 и выйти с отдохнувшим и сияющим лицом. Средство наносится на кожу в несколько слоев и потом аккуратно смывается водой — никаких уколов или других болезненных манипуляций. Анна Шевченко, врач-косметолог клиники, комментирует: «Курс процедур такого пилинга обеспечивает восполнение увлажненности, выравнивание тона кожи и коррекцию гиперпигментации. Благодаря терапии запускаются процессы стимуляции коллагена. Из противопоказаний я бы выделила следующие: ограничение пребывания на активном солнце как минимум на семь дней до и после процедуры. В день процедуры стоит отказаться от физической нагрузки и посещения бассейна».

Салон красоты «Мильфей»

Процедура на карбоксиаппарате DD Perfect Plus — это воздействие углекислоты как на кожу, так и на волосяные фолликулы. Питательные вещества проникают к корням волос и способствуют их росту и восстановлению, улучшается циркуляция в периферических кровеносных сосудах, что предотвращает возникновение активного кислорода и способствует нормализации гормонального баланса. На лице аппарат тоже творит чудеса: за десять минут кожа выглядит свежей и отдохнувшей, мелкие морщины разглаживаются.

Центр красоты Aldo Coppola

В салонах, известных своими звездными клиентами, готовить к выходу на красную ковровую дорожку умеют быстро и эффективно. Работа ведется в нескольких направлениях: сначала работа с мышечным каркасом и далее — с состоянием кожи. Face Fitness Massage был специально разработан для центров красоты Aldo Coppola доктором Сергеем Щуревичем и интересен тем, что сразу дает лифтинговый и моделирующий противоотечный результат. После него — антивозрастная процедура английской косметологической марки 111 SKIN Black Diamond, направленная на быстрое и пролонгированное улучшение качества кожи, восстановление ее тонуса, разглаживание морщин и коррекцию овала лица. Марианна Лапидус, врач-косметолог «Aldo Coppola Весна», отмечает: «Процедура не агрессивна, наоборот, придает свежесть, тонус, рекомендуется перед макияжем или как отдельный уход».

Центр здоровья и красоты «Белый сад»

Врачи-косметологи «Белого сада» уверены, что всего за час реально вернуть коже лица здоровый цвет, сделать ее упругой и гладкой. Уход для лица «Вспышка красоты» называют «процедурой красной ковровой дорожки», потому что эффект виден сразу после ее завершения. Он делается на японской плацентарной косметике Amenity и включает в себя гликолиевый пилинг, авторский скульптурирующий массаж, нанесение масок и сывороток. Если хочется чего-то более экстремального, можно сделать «Криолифт» — процедуру омоложения с помощью воздействия холода.

Клиника Tori

Здесь можно сделать процедуру-уход с 40-процентным миндальным пилингом — вариант для тех, кто хочет быстро реанимировать свою кожу. «Миндальная кислота очень мягкая, она начинает работать в глубоких слоях эпидермиса, не травмируя поверхностный слой,— говорит косметолог-эстетист клиники Мария Сагайдак.— Она великолепно очищает поры, осветляет, придает коже сияние, гладкость и слегка подтягивает ее». Для усиления эффекта сразу после пилинга на лицо наносится антиоксидантная энергетическая маска. Обещают, что даже после одной процедуры в течение двух-трех дней лицо будет выглядеть великолепно.

Институт красоты Dior

В институте предлагают роскошь — микродермабразию лица с микрокристаллами сапфиров. За час вас ждет глубокое очищение кожи, дренажный массаж, нанесение маски, шиацу кожи головы. Специалисты института говорят о ярком омолаживающем эффекте, который происходит за счет активизации циркуляции лимфы, расслабления тканей, выравнивания цвета лица и вывода токсинов. В процессе работы используется прибор Skin Analyzer, который позволяет определить тип вашей кожи и выявить основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Клиника Remedy Lab

Процедура на средствах южнокорейской марки Wish Formula — это очищение с использованием химического пилинга. Процедура также включает в себя нанесение сыворотки и маски. В зависимости от показаний уход дополняют физиотерапевтическим массажем или микротоковой терапией. В завершение проводится массаж лица, накладываются патчи под глаза и альгинатная маска. Елена Клюзко, врач-косметолог, дерматолог, к. м. н., комментирует: «Воздействие микротоками обеспечивает выраженный лифтинговый эффект, оказывает мощный лимфодренажный эффект, повышает мышечный тонус, активизирует клеточный обмен и подходит для профилактики отечности. Эта процедура прекрасно подойдет перед важным событием, встречей, поскольку кожа становится ровной, подтянутой, цвет кожи улучшается, а сияние кожи получается естественным».

Ирина Кириенко