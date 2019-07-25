В Сочи из-за сильных дождей подтоплены участки федеральной трассы

Дорожники ликвидируют последствия залпового ливня в Сочи, сообщило ФКУ «Упрдор «Черноморье». На ряде участков автотрассы произошло подтопление с выносом мусора и грязи, движение затруднено.

По данным дорожников, вода залила участки дорог на нижних ярусах транспортных развязок дублера Курортного проспекта, на автодороге Джубга – Сочи, а также в тоннелях. «Из-за потока ливневых вод с прилегающей территории, где уставлены мусорные контейнеры, произошел вынос большого количества бытового мусора, а также ила и инертных материалов (песок, щебень) на проезжую часть, – сообщили в ФКУ «Упрдор Черноморе». – Сейчас дорожные рабочие занимаются расчисткой проезжей части и ливневых решеток от мусора». Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме, с частичным затруднением движения.

В Сочи 25 и 26 июля продолжает действовать режим штормового предупреждения. Сохраняется высокая опасность схода селей, подъема уровня воды в реках до критических отметок, подтопления дорог.

Анна Перова, Краснодар