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Ростов-на-Дону. Юг России
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15:41
Минтруд ожидает дальнейшего падения рождаемости
15:43
Сергею Сидашу изменили меру пресечения на домашний арест
15:40
На Дону бывшего рыбинспектора осудили за покровительство браконьерам
14:57
Таганрогские таможенники не позволили вывезти на Украину коллекцию марок
14:45
В Пятигорске осудили трех торговцев героином
14:07
Бюджет Ростовской области на 2019 год увеличился на 5 млрд рублей
13:10
На Кубани руководитель мусороперерабатывающей компании осуждена на три года за вред природе
12:47
Организацию пропускного режима на вокзале Ростов-Главный проконтролирует прокуратура
12:44
Подозреваемый в похищении катера сотрудник полиции пытался скрыться и был арестован
12:27
Экипаж танкера Nika Spirit прибыл в Краснодар
12:09
На Дону областной депутат попросил губернатора не повышать цену на проезд
11:59
«Афипский НПЗ» оштрафован на полмиллиона рублей за несчастный случай с работником
11:46
На Дону подрядчик отказался дорабатывать схему обращения с отходами
11:00
Ремонт моста на Малиновского в Ростове обойдется в 2,6 млрд рублей
10:42
На Ставрополье производство мяса птицы увеличилось на 13%
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Глава Республики указал на значимость синергии в туристской отрасли для увеличения туристского потока
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В Волгодонске при поддержке атомщиков будет построен Центр единоборств
Подробно
6
СЗАО «СКВО»
26.07.2019
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия