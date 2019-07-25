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Фото: Андрей Абрамов

«Марк Твен» выставлен на продажу

За бар и ресторан на Большой Покровской просят 5,5 млн рублей.

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В Нижнем Новгороде продаются два объекта общепита — кафе-бар «Марк Твен» и ресторан «Вокруг света». Заведения расположены на улице Большой Покровской. Подробности в материале Ъ ФМ НН:

По словам авторов объявления, оба помещения в центре Нижнего Новгорода достанутся новому владельцу вместе с персоналом, бизнес-планом и клиентской базой. Общая площадь объектов — 754,9 кв. м. Достанутся они покупателю по договору аренды. Готовый бизнес можно приобрести за 5,5 млн руб. Но торг уместен. Также в сумму сделки входит готовый бюджет, маркетинговый план и даже клиентская база. Напомним, бар «Марк Твен» открылся в 2016 г. и специализируется на мексиканско-американской кухне. Имеет до 60 посадочных мест. Ресторан «Вокруг света» специализируется на европейской и итальянской кухнях. Имеет до 200 посадочных мест.

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