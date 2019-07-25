В Самаре четырехполосное движение по проспекту Кирова откроют осенью

На участке проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской приступили к работам по уширению проезжей части, фрезерованию старого дорожного полотна и устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Самарской области.

Заместитель директора ООО «Самаратранстрой» Алексей Зотов сообщает, что готовность объекта составляет порядка 40%, на 60% выполнено переустройство коммуникаций под будущей проезжей частью, ведется строительство дождевой канализации.

Капитальный ремонт дороги должен быть завершен до октября 2020 года. По словам Алексея Зотова, работы на проезжей части, уширение и укладку нижнего слоя асфальта планируется завершить до середины сентября: «Мы делаем все возможное, чтобы к осени здесь можно было проехать по четырехполосной дороге», – отметил господин Зотов.

Ани Айвазян