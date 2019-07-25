Малый и средний бизнес в Татарстане получил микрозаймы на 365 млн рублей

В Татарстане малый и средний бизнес за первые шесть месяцев 2019 года получил микрозаймы на 365 млн руб., сообщает Минэкономики республики. Портфель кредитования при этом вырос на 278% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рост связан со снижением процентной ставки с 8% до 7,5%, увеличением максимального лимита до 5 млн руб. и введением новых программ «Экспортер» и «Социальный предприниматель» со ставкой в 5%. Также теперь микрозаймами могут также обратиться предприниматели, работающие в сфере торговли.

Как писал 4020048 “Ъ-Казань”, в Татарстане за полгода количество зарегистрированных предпринимателей выросло на 4,4 тыс. человек. Сейчас официально в республике зарегистрировано 163,7 тыс. бизнесменов

“Ъ-Казань”