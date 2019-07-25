В Черном и Азовском морях ожидаются смерчи и метровые волны

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, которые будет действовать до конца пятницы, 26 июля. Как сообщили в краевой администрации, на Азовском море в эти дни ожидаются волны высотой до метра, а над Черным морем велика вероятность появления смерчей.

На Кубани ожидаются сильные ливневые дожди. В предгорных районах края вероятны подтопления территорий. Главам муниципалитетов дано поручение вести регулярный мониторинг обстановки в зоне риска. Местным властям поручено оповестить жителей и гостей края о циклоне.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре возможны сильные ливневые дожди с грозой, в отдельных пунктах — с градом. Ветер усилится до 20–22 метров в секунду. Температура воздуха в крае ожидается днем в районе +24…+29°.

Василий Хитрых