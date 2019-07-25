На Дону ввели налоговые льготы для инвесторов в культуру и сельхозпереработку

В Ростовской ввели налоговый вычет для организаций, которые инвестируют в переработку мясо и производство молочной продукции на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Инвесторы смогут компенсировать до 90% расходов на основные средства и уменьшить налог на прибыль.

Кроме того, инвестиционный налоговый вычет в регионе ввели для организаций, вкладывающих собственные средства в развитие муниципальных и государственных учреждений культуры.

"Бизнес готов отдавать средства на решение социальных вопросов: поддержку культуры, других направлений социальной сферы. И такие примеры у нас в области есть. Теперь у предпринимателя появляется новая возможность уменьшить по итогам прошедшего года налог на прибыль", - передает пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева.

Особое внимание губернатор пообещал уделить поддержке сельских домов культуры.

Дарья Голякова