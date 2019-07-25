На Кубани прокуратура заставила муниципалитет произвести социальные выплаты сельским медикам

Суд в Мостовском районе по требованию прокуратуры обязал районную администрацию перечислить 2,6 млн руб. медикам в виде компенсации расходов по оплате жилья, отопления и электроэнергии, сообщила прокуратура края. Всего выплаты получили 358 медицинских работников.

Как сообщило надзорное ведомство, в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения прав сотрудников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Мостовская ЦРБ», проживающих и работающих в сельской местности. В 2017 году муниципальный бюджет не выделял средств для компенсации расходов на ЖКХ сельским медикам, поэтому выплаты не производились. По результатам проверки прокуратурой главе района было внесено представление, однако реальных действий по устранению выявленных нарушений не принято, в связи с чем прокуратура обратилась в суд. Решением суда администрацию района обязали выделить 2,6 млн. руб. для погашения возникшей задолженности. В настоящее время задолженность по предоставлению мер социальной поддержки медицинским работникам погашена.

Анна Перова, Краснодар