«Энел Россия» приступит к строительству ветропарка в Мурманской области осенью

ПАО «Энел Россия» построит ветропарк на территории Мурманской области. Мощность ветроэлектростанции составит 201 МВт. Как сообщает «Интерфакс», строительство парка начнется в начале осени. Точная дата не называется.

Напомним, что первый ветропарк в регионе, в районе поселка Териберка, будет запущен к концу 2021 года. Мощность каждой турбины — 3 МВт.

Год назад «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» и «Сименс технологии газовых турбин» договорились о сборке гондол ветроустановок мощностью 3,4 МВт на площадке СТГТ в Ленобласти. «Сименс Гамеса» выступит технологическими партнером Enel при строительстве ветропарков.