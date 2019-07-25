Минкомсвязь расширит полосы частот для тестирования 5G в России

Выделенные в декабре 2018 года полосы частот для тестирования стандарта связи 5G могут быть расширены с 4,8–4,9 ГГц до 4,4–4,9 ГГц, сообщил 25 июля заместитель министра связи РФ Олег Иванов в ходе заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). По его словам, расширение диапазона сейчас согласовывается с Минобороны, «Роскосмосом» и другими сторонами.

Также ГКРЧ продлила разрешение на использование выделенных в декабре 2018 года полос радиочастот в диапазонах 4,8–4,9 ГГц и 25,25–29,5 ГГц для экспертизы их использования для 5G и включила Челябинск в перечень городов для проведения пилотных проектов.

Юлия Тишина