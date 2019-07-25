На Дону застройщика осудили за хищение денег на дома для детей-сирот

Миллеровский районный суд приговорил директора строительной компании «РНРпроектДом» Вадима Никулина к трем годам колонии общего режима за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Никулин с октября 2014 года по март 2016 года был застройщиком двух многоквартирных домов для детей-сирот и не закончил их строительство и отделку. Перечисленную из бюджета оплату по контракту застройщик похитил, нанеся ущерб заказчику в размере 12 млн руб.

Дарья Голякова