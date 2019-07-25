В Санкт-Петербурге задержаны крупные мошенники

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ обезвредили группировку мошенников, которые похищали у граждан и компаний по 25–30 млн руб. в месяц на поставках стройматериалов.

По версии следствия, группа злоумышленников от имени различных коммерческих фирм размещала в интернете объявления о продаже строительных материалов по выгодной цене, но со стопроцентной предоплатой. Договорившись о поставке, махинаторы, по материалам расследования, действительно привозили часть стройматериалов, обещая доставить остальное в самое ближайшее время, однако после подписания накладных переставали отвечать на звонки заказчиков. Преступления, по данным правоохранителей, совершались в нескольких субъектах РФ Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов.

В настоящее время задержаны пять человек, проведены обыски в офисных помещениях и квартирах фигурантов в Санкт-Петербурге, в ходе которых обнаружены предметы и документы, «имеющие доказательственное значение для уголовного дела». «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.