В ХМАО планируют создать особую экономическую зону

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ). По словам директора департамента экономического развития, заместителя губернатора Николая Милькиса, она может появиться в Нягани.

«Мы ведем эту работу на уровне правительства (региона). В муниципалитете (в Нягани) ведутся несколько проектов с точки зрения создания технопарков, которые будут ориентированы на распространение производств на муниципальные образования, которые находятся рядом»,— цитирует ТАСС господина Милькиса.

Глава города Иван Ямашев пояснил, что среди преимуществ Нягани — дешевая электроэнергия. «У нас располагается Няганская ГРЭС, способная обеспечить электроэнергией по конкурентной цене всех резидентов экономической зоны. Благодаря этому мы можем привлечь, например, IT-компании, дата-центры, которым нужна дешевая электроэнергия»,— сообщил он.