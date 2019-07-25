Чистая прибыль «Магнита» во втором квартале 2019 года сократилась на 39,5%

Второй по величине чистой прибыли ритейлер в стране «Магнит» объявил о росте выручки во втором квартале 2019 года на 11,4% (с 307,8 млрд руб. за второй квартал 2018 года до 342,9 млрд руб. за второй квартал 2019 года). При этом чистая прибыль компании за тот же период сократилась на 39,5% год к году и составила 6,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли сократилась на 154 базисных пункта и составила 1,8%, говорится в официальном сообщении публичного акционерного общества (ПАО).

Чистая розничная выручка «Магнита» выросла на 10,8% и составила 333,3 млрд руб. Оптовые продажи выросли на 26,7% до 7,4 млрд руб. преимущественно в связи с консолидацией продаж СИА Групп. Рост сопоставимых продаж (LFL) ускорился до 1,7% по сравнению с 0,6% в первом квартале 2019 года на фоне роста среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,3%.

В апреле-июне 2019 года ПАО «Магнит» открыло 661 магазин. Из них 322 магазина формата «у дома», 340 магазинов дрогери (косметик) и закрыла один супермаркет. Во втором квартале 2018 года «Магнит» открыл 335 магазинами (220 магазинов «у дома», пять супермаркетов и 110 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети на конец июня 2019 года составило 19 884 адреса.

Торговая площадь «Магнита» за второй квартал 2019 года увеличилась на 218 тыс. кв. м (рост – 16,7% год к году) по сравнению c увеличением площади на 115 тыс. кв. м во втором квартале 2018 года. В течение отчетного квартала компания выполнила редизайн 509 магазинов «у дома» и 256 магазинов дрогери. По состоянию на 30 июня этого года доля магазинов, работающих в новой концепции, выросла до 63% и 40% соответственно.

Валовая прибыль «Магнита» во втором квартале 2019 года составила 82,2 млрд руб., валовая маржа - 24%. Показатель EBITDA составил 24,2 млрд руб., маржа EBITDA - 7,1%.

«Сокращение этого показателя на 87 базисных пункта год к году обусловлено динамикой валовой маржи, начислением резервов по долгосрочной программе мотивации и ростом операционных расходов», - прокомментировали в компании.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 26 июня этого года генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». В то же время аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что при Ольге Наумовой была создана сильная команда, которая испытывала трудности в сложных макроэкономических условиях, но добилась определенных позитивных результатов. «“Магнит” под руководством Ольги Наумовой вышел на растущую траекторию продаж и стабилизировал показатели рентабельности», – рассказал тогда господин Осин.

Дмитрий Михеенко