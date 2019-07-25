Администрация Нижнего Новгорода сообщила об отчуждении 200 единиц уборочной техники

Выступая перед депутатами постоянных комиссий гордумы, глава города Владимир Панов сообщил, что проводится работа по изъятию у граждан и коммерческих структур муниципальной дорожно-уборочной техники. По его словам, за прошлые годы около 200 единиц техники, приобретенной городом для уборки улиц, различными путями были «были переданы частным лицам», часть машин уже бесследно исчезла. Господин Панов отметил, что в ряде случаев для возврата муниципального имущества приходится подключать правоохранительные органы, и пока администрации удалось вернуть 26 машин, которые были переданы в МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».

Напомним, на базе МП городские власти формируют крупное предприятие, которое призвано заниматься уборкой улично-дорожной сети во всех районах города. В мэрии считают, что свой контролируемый подрядчик с техникой будет работать эффективнее и дешевле, чем наемные частные организации.

Иван Сергеев