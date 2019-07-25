На площади у ЖД вокзала в Ижевске могут установить памятник Петру Чайковскому

Памятник композитору Петру Чайковскому может появиться на площади у железнодорожного вокзала Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее решение приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов, после обращения президента АНО Центр культурного наследия «Русский мир», атамана ЦКСКО села Селты, войскового старшины Верхового Камско-Хлановского окружного казачьего общества Алексея Зорина. Автор проекта памятника Виктор Овчинников отметил, что для имиджа Удмуртии и Ижевска важна не только промышленная, но и гуманитарная составляющая. Члены комиссии согласовали возможность установки памятника композитору на площади вокзала с учетом рекомендаций главного управления архитектуры и градостроительства городской администрации.