Арест бывшего сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова продлен на два месяца

В Самаре продлили арест бывшему руководителю регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в Самарском областном суде.

Дмитрий Сазонов останется под стражей до 25 октября. Бывшего силовика и сына покойного спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова задержали 25 июля прошлого года при получении взятки. Как сообщили тогда в ФСБ, силовик на протяжении последних четырех месяцев получал незаконное вознаграждение от ОПС «Законовские». Правоохранители считают, что в общей сложности Дмитрий Сазонов получил от преступной группы 500 тыс. руб.

В марте этого года в отношении Дмитрия Сазонова возбудили второе уголовное дело. По версии следствия, бывший замруководителя Росгвардии получил от сотрудника частной компании 420 тыс. руб. за оказание давления на руководство бюджетных больниц и чиновников в части сохранения фотостудий в родильных домах города.

Сабрина Самедова