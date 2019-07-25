За первое полугодие 2019 года из Удмуртии экспортировали 38,5 тысяч кубометров лесопродукции

Общий объем экспортируемой лесопродукции из Удмуртии за первое полугодие 2019 года составил 38,5 тыс. куб. м. При этом 82% от общего объема подкарантинной продукции составили пиломатериалы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. Отметим, что в регионе установлены карантинные фитосанитарные зоны и введены карантинные фитосанитарные режимы по вредителям леса.

Получателями вывозимого из Удмуртии леса стали КНР, Азербайджан, Казахстан, Эстония, Беларусь, Узбекистан, Польша, Таджикистан и др. Наибольшие объемы лесопродукции — 50% и 20% — вывезли в Азербайджан и КНР. Всего за обозначенный период было оформлено 366 фитосанитарных сертификатов.