Первый Пермский микрорайон планируют достроить за два года

Дома Первого Пермского микрорайона будут достроены до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. Общий объем затрат на достройку микрорайона оценивается в 850 млн руб., из них 417 млн руб.— средства дольщиков. Остальное должно быть компенсировано юридическими лицами — участниками строительства.

По предварительным подсчетам специалистов минстроя, около 200 дольщиков Первого Пермского из 286 подпадают под перечень категорий граждан, которым положена компенсация. Это примерно 70%. Иными словами, для них достройка объекта будет субсидирована из бюджета Пермского края.

В целом для достройки необходимо выполнить работы по демонтажу одного из домов и ряда конструкций на других объектах и их повторному возведению, усилению несущих конструкций, устройству кровли, перегородок, внутренних сетей, выполнить водопонижение, монтаж газовых котлов, строительство инженерных сетей и благоустройство. Общая площадь 12 домов составляет 35,5 тыс. кв. м.

Застройщиком Первого Пермского микрорайона ранее являлось ООО «КамСтройИнвест». В июне 2013 года компания получила разрешение на строительство первой очереди. На первом этапе застройщик собирался возвести 12 трехэтажных домов на 515 квартир. Сдать первую очередь в эксплуатацию компания рассчитывала в третьем квартале 2015 года. В итоге своих обязательств застройщик не выполнил.