На Ставрополье экс-полицейского оштрафовали на 1,2 млн рублей за получение взятки

Арзгирский районный суд Ставропольском крае оштрафовал бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Арзгирскому району Алексея Чернышова на 1,2 млн руб. за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Кроме того, подсудимого лишили звания «старший лейтенант полиции» и запретили занимать должности в госорганах, связанные с функцией представителя власти сроком на три года.

Судом установил, что 11 декабря прошлого года к полицейскому местный житель обратился к Чернышову с заявлением о выдаче справки о сданном на хранение водительском удостоверении.

«За предоставление необходимого документа Чернышов потребовал денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Дав свое согласие, мужчина обратился с заявлением в УФСБ России по Ставропольскому краю», - говорится в сообщении.

При передаче взятки подозреваемого задержали правоохранители.

Дарья Голякова