Опасные последствия терапии стволовыми клетками

Терапия стволовыми клетками может вылечить от многих заболеваний, надеются медики и биологи, но пока доказательств тому немного. Тем не менее клиники по всему миру предлагают лечение стволовыми клетками во множестве сложных заболеваний. Исследователи из Ньюфаундленда предупреждают: лечение может быть мало того что неэффективным, но и причинить вред, даже через много лет.

У 38-летнего мужчины развилась доброкачественная опухоль спинного мозга. Врачи связали ее появление с экспериментальной терапией стволовыми клетками, которую он получал 12 лет назад. «Еще не худший случай, если (стволовые клетки) просто не лечат,— беспокоится доктор Нанетт Хаш, одна из лечащих врачей пострадавшего мужчины, профессор радиологии в Мемориальном университете Ньюфаундленда.— Могут быть и осложнения, вот как эта опухоль».

Когда мужчине было 20 лет, он повредил позвоночник, прыгая на батуте. Даже после операции и реабилитации у него плохо работали руки и практически полностью оставались парализованными ноги. В 26 лет он отправился за помощью в Португалию: там ему пересадили на место повреждения спинного мозга обонятельные клетки из слизистой носа. Была надежда, что эти клетки, прижившись, успокоят постоянно донимавшую его боль, а может, даже позволят ему снова ходить.

Понятно, что люди, лишившиеся возможности самостоятельно передвигаться и исчерпавшие все традиционные медицинские методики, готовы рискнуть и воспользоваться непроверенными технологиями: им кажется, будто риск невысок, а эффект может быть прекрасным.

Однако никакого облегчения стволовые клетки не дали. Боли не уменьшились, а усилились, парализованные ноги остались парализованными, ухудшилась функция рук, прежде сносно работавших. Спустя 12 лет после вмешательства с участием стволовых клеток он попал к доктору Хаш и ее коллегам. Положение больного было плачевным: функция рук продолжала убывать, присоединилось еще и недержание мочи.

Обследование показало, что у больного имеется значительный объем непонятной ткани в верхней части позвоночника. Биопсия образца показала, что это разрастание возникло из тех самых обонятельных клеток, которые португальские экспериментаторы пересадили ему в спинной мозг. Хорошо уже то, что разрастание не оказалось злокачественным!

Канадским врачам удалось удалить большую часть объема, но не полностью: велик был риск вовсе лишить пациента способности шевелить конечностями. Теперь они проводят ему радиотерапию — как минимум для того, чтобы предотвратить новое разрастание ткани.

Анатолий Кривов