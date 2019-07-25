Фигуристка Алина Загитова заработала $800 тысяч за 2018 год

Фигуристка Алина Загитова заняла 33-е место в списке «Самые успешные звезды шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет», который составил Forbes. В рейтинге сказано, что спортсменка из Удмуртии заработала за 2018 год $800 тыс.

Помимо заработка, рейтинговые баллы начислялись за упоминания в СМИ и соцсетях. Лидерами рейтинга стали боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, певица и телеведущая Ольга Бузова, хоккеист Александр Овечкин, а также музыканты Егор Крид и Баста. За прошедший год они заработали $11,5 млн, $4,4 млн, $14,5 млн, $4,8 млн и $6,9 млн соответственно.

Напомним, что ранее Алина Загитова попала в рейтинг Forbes «30 до 30». В него вошли перспективные граждане России, которые получили признание и стали известными до 30 лет.