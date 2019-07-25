Longines стал хронометристом 1-го чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок

Уже более 30 лет швейцарский часовой бренд Longines является официальным партнером и хронометристом соревнований по художественной и спортивной гимнастике, организованных Международной федерацией гимнастики. На этих состязаниях Longines предоставляет все необходимое оборудование и специалистов для расчета времени, представления результатов, обработки данных (список участников, баллы и медали) и отображения их на экранах результатов, в информационной системе комментаторов, а также для передачи их телекомпаниям, освещающим мероприятие.

В этом году Longines выступил в качестве официального партнера и хронометриста 1-го чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок, прошедшего в Москве с 19 по 21 июля. Лучшие результаты на чемпионате показали российские спортсменки: они завоевали золотые медали абсолютно во всех дисциплинах.

Президент Longines Вальтер фон Кенэл (в центре) и Посланницы Элегантности Longines — Арина и Дина Аверины

На мероприятии присутствовали президент Longines Вальтер фон Кенэл и посланницы элегантности Longines — Арина и Дина Аверины. Великолепное выступление сестер стало украшением церемонии закрытия чемпионата. Бренд также будет поддерживать сестер на чемпионате мире по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября 2019 года.

Официальными часами чемпионата, прошедшего в минувшие выходные, стала модель The Longines Master Collection синего цвета. Корпус часов оснащен синим циферблатом с узором «солнечные лучи» и дополнен ремешком из кожи аллигатора синего цвета.