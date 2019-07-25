Онкозаболеваемость в Башкирии за год выросла на 6,7%

Число жителей Башкирии, у которых диагностированы онкологические заболевания, в первом полугодии 2019 года увеличилось на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных минздрава республики. Смертность от злокачественных новообразований при этом снизилась на 2,4%. Самыми распространенными причинами смерти среди больных онкологией стали рак легких, желудка, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы.

Для улучшения диагностики и лечения онкозаболеваний власти региона рассчитывают к 2021 году создать 13 новых центров амбулаторной онкологической помощи, переоснастить онкодиспансер и больницы, где есть онкологические отделения. В 2020 году запланирована сдача нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. В 2019-2024 годах на реализацию программы планируется направить более 4,9 млрд руб. Транш на этот год запланирован в размере 1,8 млрд руб. Основные средства выделяются федеральным бюджетом, средства республики составят 23,5%.

Ирина Самойлова