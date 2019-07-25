На Ямале завершился прием документов для регистрации на довыборы в заксобрание

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) на участие в дополнительных выборах депутата регионального законодательного собрания подали документы шесть человек, сообщили в избирательной комиссии региона.

Выборы пройдут 8 сентября. Место в заксобрании освободилось после того, как губернатор Дмитрий Артюхов назначил вице-спикера Елену Зленко членом Совета Федерации от исполнительной власти округа. На ее депутатский мандат претендуют: Алексей Денисов от «Единой России», Людмила Журавлева от КПРФ, Игорь Михайлюк от Казачьей партии РФ, Елена Смирных от ЛДПР, Евгений Соколов от «Справедливой России» и самовыдвиженец Алексей Федорушкин.