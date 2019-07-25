Кубань заняла десятое место среди регионов с самыми опасными дорогами

Краснодарский край замкнул ТОП-10 регионов с наиболее высоким уровнем опасности дорог. Рейтинг составлен Российским союзом автостраховщиков (РСА). На его основе будет актуализирована стоимость полиса ОСАГО.

«Показатели аварийности способствуют убыточности обязательного страхования, а Кубань регулярно входит в регионы так называемой «желтой» зоны по ОСАГО, у регионов которой велик риск превращения в «токсичный» регион», - сообщили в РСА.

Согласно исследованию, в Краснодарском крае не соответствуют нормативам более 50% дорог. Так, в 2018 году в 3886 авариях на дорогах Краснодарского края 4457 человек получили травмы. В мае 2019 года произошло 506 аварий, в которых погибло 76 человек. Наиболее аварийными территориями края являются Каневский и Крымский районы, а также краевой центр.

Важным фактором для установления тарифа ОСАГО станут показатели превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезды на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде и проезды на красный свет.

«Решению проблемы поспособствует реформа ОСАГО. Индивидуальный подход к формированию тарифа позволит учитывать максимум информации о страховых рисках, урегулирует ситуацию на рынке автогражданки и позволит сбалансировать убыточность в токсичных регионах», - сообщили в РСА.

Дмитрий Михеенко