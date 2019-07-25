На расселение аварийного жилья в Прикамье потратят 9,7 млрд рублей

В Пермском крае утвердили программу расселения и ликвидации аварийного жилья на 2020–2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Программа включает в себя одновременно два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, и региональную адресную программу. Согласно документу, за три года в регионе будет ликвидировано 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 139 тыс. кв. м расселят благодаря федеральному финансированию, 85 тыс. кв. м — с помощью краевых средств. В 2019 году запланировано расселить около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 год — более 130 тыс. кв. м. До 2021 года, с учетом обоих проектов, в благоустроенное жилье переедут 12 тыс. человек.

В программе примут участие все 33 муниципалитета, на территории которых есть аварийное жилье. На эти цели предусмотрено 9,7 млрд руб. Из них 5,8 млрд — федеральное финансирование, 3,9 млрд руб.— средства краевого бюджета.