В районах Ростовской области не могут найти деньги на строительство жилья для селян

Районы Ростовской области не имеют средств для софинансирования строительства новых домов для жителей сельских территорий. Об этом на «Правительственном часе» заседания Заксобрания рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Для достижения целей, поставленных в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», необходимо улучшить жилищные условия селян, заявил господин Рачаловский. По его словам, сейчас в Ростовской области в очереди на получение поддержки на улучшение жилищных условий стоят более 2 тыс. сельских жителей.

Министр отметил, что существует возможность предоставления субсидий муниципальным районам на строительство жилья, представляемого по договорам найма. Обязательное условие — участие работодателя в финансировании строительства такого жилья. Доля средств работодателя и муниципального образования должна составлять не менее 20% от расчетной стоимости жилья.

«В настоящий момент министерство ведет работу с районами, но готовность не выразил ни один район. Нет средств в местных бюджетах. Даже на 5% софинансирования»,— отметил господин Рачаловский.

Напомним, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана Минсельхозом РФ. Цели программы — сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности населения, рост доходов селян, повышение доли благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. Реализация программы предусмотрена с 2020 по 2025 годы.

Кристина Федичкина