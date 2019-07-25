Тезка врио губернатора Курганской области Вадим Шумков возглавит региональное управление ПФР

С 1 августа председателем управления Пенсионного фонда России по Курганской области станет бывший заместитель губернатора региона, тезка врио главы региона Вадим Шумков. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на нынешнего главу ведомства Александра Сапожникова.

Сам господин Сапожников, возглавляющий УПФР с 2004 года, перейдет на должность заместителя председателя, а в перспективе планирует перейти на другую работу.

Вадим Шумков возглавлял аппарат предыдущего губернатора Курганской области Алексея Кокорина, в феврале 2019 года со сменой руководителя региона перешел на должность советника губернатора.