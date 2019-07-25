JTI полностью перевела «Донской табак» на цифровую маркировку сигарет

Ростовский производитель сигарет «Донской табак» полностью перешел на цифровую маркировку сигаретных пачек и блоков. Об этом во время встречи со СМИ сообщил гендиректор фабрики Валерий Митрофанов. По его словам, внедрение системы обошлось компании в сумму, превышающую $5 млн.

С 1 июля цифровая маркировка стала обязательной для всех табачных фабрик в России. Этот шаг призван минимизировать долю нелегальной табачной продукции, которая по итогам 1 квартала 2019 года превысила 10,3% в общем объеме продаж, а также упростить контроль за оборотом сигарет.

«Теперь, используя мобильное приложение „Честный ЗНАК“, потребитель легко может проверить любую сигаретную пачку и убедиться в легальности и безопасности сигарет»,— подчеркнул он. — Производители также получают ряд выгод, главная из которых — минимизация потерь от нелегального оборота табачной продукции».

Система маркировки кодами в формате Data Matrix позволяет узнать при помощи QR-код происхождение сигарет. При маркировке также указывается маскимально допустимая розничная цена продукции.

До 1 июля 2020 года в России будет действовать переходный период для предприятий торговли, после чего продажа табачных изделий без цифровой маркировки станет нелегальной.

Компания «Донской табак» была куплена Japan Tobacco International у «Группы Агроком» Ивана Саввиди летом 2018 года. Сумма сделки превысила $1,6 млрд. По данным Валерия Митрофанова, доля объединенной компании на российском рынке по итогам прошлого года составила 39,1%. Финансовые показатели не раскрываются.

В начале июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге JTI подписала соглашение с Ростовской областью об инвестициях в «Донской табак» на уровне более $12 млн в течение двух лет. По словам гендиректора ростовской фабрики, вложения в систему цифровой маркировки входят в эту сумму.

Елена Шепелева