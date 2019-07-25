Суварстроит увеличивает присутствие на рынке элитной недвижимости

«Знаменательно, что накануне состоялась первая сделка по новому проекту и мы официально презентуем жилой комплекс «Август-Астры»», - сообщила на старте пресс-тура коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова. По ее словам, потенциальные покупатели рассматривают жилье в новом ЖК для себя, а не просто в качестве инвестиций. «ЖК «Август-Астры» имеет поэтическое название, и мы постарались соединить в нем мужское начало – Август, и женское – Астра, поэтому концепция идеально подходит для семей. Особый акцент в проекте делаем на атмосфере – в данном комплексе за счет малоквартирности. Этим «Август-Астры» выгодно отличается от других реализуемых в Татарстане проектов премиум-класса - жители попадут в своеобразный закрытый клуб», - добавляет Эльвира Галяутдинова.

По окончании работ ЖК будет представлять собой две секции в 5 и 7 этажей. Их соединят стилобатом с офисными помещениями и подземным паркингом на 80 машиномест. Общая площадь застройки составит 2929 кв.м. Жилой комплекс «Август-Астры» будет сдан в 2021 году. Строительство ведется с использованием проектного финансирования через эскроу-счета в банке Дом.рф. «На старте продаж цена квартир в ЖК «Август-Астры» колеблется от 8 до 15 млн рублей. Средняя цена квадратного метра составит 140 тысяч рублей, причем у трехкомнатных квартир она меньше – порядка 120 тысяч рублей. Это на 15-20% ниже имеющихся на рынке предложений аналогичного класса», - отмечает Эльвира Галяутдинова.

Новый объект входит в состав линейки элитной недвижимости, на которую год от года в компании наблюдается постепенно растущий спрос. В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с изменениями и на строительных площадках жилого комплекса бизнес-класса «Манхэттен» и комфорт-класса «Времена года». Как отмечают в компании, покупатели квартир в перечисленных сегментах недвижимости автоматически могут рассчитывать на прибыль в будущем в размере 20-25% от первоначальной стоимости объекта, покупая объекты в начале строительства.

«Число квартир, купленных в рамках инвестирования в ЖК «Манхэттен», выросло до 50% в 2018 году. В комплексах идеально продуманная инфраструктура и логистика. Мы используем строительные материалы по спецзаказу, внедряем такие инновационные технологии, как систему домофонии в формате «умный дом». В каждом доме ЖК «Манхэттен» смонтированы солнечные панели, что позволит жителям сэкономить от 20 до 25% на общедомовых расходах по электроснабжению. В ЖК «Времена года» многоквартирные пятиэтажные дома будут oформлены фacaдoм c кepaмoгpaнитoм, внутри – лифты ypoвня «Koмфopт Плюc», в наличии - квартиры с террасами. - добавляет генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

Сегодня активно возводятся башни ЖК «Манхэттен» в 16, 20 и 23 этажа. Комплекс рассчитан на 338 квартир, из которых в продаже на сегодня остается около трети. Площадь квартир стартует от 37 и до 186 кв. метров. Стоимость квадратного метра — от 79 до 98 тыс. рублей. Старт второй очереди ЖК «Времена года», в свою очередь, запланирован на конец 2019 года-начало 2020. Проект следующей очереди будет отличаться входами в квартиры на первых этажах. Согласно проекту, на этажах — по 4–5 квартир. Бoльшиe плoщaди - от 45 до 90 «квадратов», здесь представлены c продуманными плaниpoвкaми.

С проектными декларациями можно ознакомиться здесь:

ЖК «Манхэттен», ЖК «Август-Астра», ЖК «Времена года», ЖК «Времена года»

Застройщики ООО СИГ, ООО ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, ООО ЮЖНАЯ ПОЛЯНА