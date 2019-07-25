Четыре человека застряли на колесе обозрения в Омске

Четыре человека застряли застряли на колесе обозрения в Омске, которое остановилось из-за внезапного ливня. Об этом сообщила городская администрация. По данным МЧС, среди посетителей были две женщины и двое детей.

Когда начался резкий ливень, на колесе обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ сработала система автоматического отключения, после чего аттракцион перевели в режим ручного управления. «В кабинках находились четыре человека — остановка была плавной, никто не пострадал»,— говорится в сообщении департамента имущественных отношений администрации Омска. Всех посетителей парка спустили вниз без привлечения специальной техники до приезда МЧС.

Илья Николаев