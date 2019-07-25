В Стерлитамаке дом культуры передадут РПЦ

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии готово передать в безвозмездное пользование или аренду Уфимской епархии здание городского дома культуры на улице Ленина, 2, сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Уфе». Епархия убедила министерство в том, что откроет в здании воскресную школу и запустит бесплатные секции для молодежи. Сделка пока не согласована с врио главы региона Радием Хабировым и находится на рассмотрении в администрации республики, отмечает издание. В администрации Стерлитамака заявили, что не нуждаются в этом здании, так как в городе «отсутствует потребность в учреждениях культурно-досугового типа».

Здание дома культуры не используется по назначению несколько лет. С 2016 года актив выставляется на торги (первоначально цена здания с пристроем общей площадью 3,8 тыс. кв. м составляла 32 млн руб.), но не находит покупателя.

Ирина Самойлова