Дума Асбеста вновь не смогла провести заседание

Заседание думы Асбеста (Свердловская область) сорвалось из-за того, что большинство депутатов проголосовало против повестки. Как пояснил депутат от «Единой России» Дмитрий Александрин, народные избранники не согласились с повесткой после того, как спикер думы Асбеста, депутат от КПРФ Андрей Самарин не включил в нее их вопросы.

«Мы выдвинули несколько вопросов, которые хотели бы рассмотреть, однако в сегодняшней повестке их не было. В частности, мы хотели обсудить отставку председателя думы Андрея Самарина и его заместителя Ольги Щаповой. Таким образом, спикер нарушил обещание, которое дал заместителю свердловского губернатора Сергею Бидонько»,— рассказал господин Александрин. Он напомнил, что во время визита господина Бидонько депутаты договорились, что глава гордумы будет включать в повестку все вопросы.

Депутат от «Справедливой России» Евгений Шабанов уверен, что вопрос об отставке председателя и его заместителя не был включен в повестку на законных основаниях. «Соответствующее заявление набрало десять подписей — это больше необходимого количества. Однако в документах не были указаны основания для отставки председателя думы Асбеста и его заместителя, хотя этого требует регламент думы Асбеста и федеральное законодательство»,— сообщил он, добавив, что семь человек проголосовали за повестку заседания, около десяти депутатов выступили против нее.

Ранее дума Асбеста неоднократно не могла провести заседание из-за отсутствия кворума. В 2019 году депутаты собрались на первое заседание с шестой попытки после вмешательства региональных властей. Тогда в муниципалитет приехал господин Бидонько, который предупредил народных избранников о возможном роспуске думы в случае срывов заседаний.

Дарья Соколова