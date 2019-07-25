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«Нижегородпассажиравтотранс» возглавил собственник компании по эвакуации автомобилей

Исполняющим обязанности генерального директора муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ, Нижний Новгород) назначен Никита Злобин, сообщается на официальном сайте компании. Он является собственником и генеральным директором четырех организаций, которые оказывают услуги по эвакуации автомобилей – ООО «Онтранс Эвакуатор», ООО «Онтранс НН», ООО «Онтранс» и ООО «Спецтранс».

Напомним, должность руководителя НПАТ освободилась весной 2019 года после увольнения Елены Лекомцевой. Сейчас она возглавляет департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Анастасия Еремина


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