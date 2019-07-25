Каждый пятый челябинский бизнесмен работает без отпусков

Челябинск наряду с Екатеринбургом и Тюменью возглавляет список городов, бизнесмены из которых реже всего отдыхают в отпусках. К такому выводу пришли VK Business и исследовательская компания ResearchMe по итогам проведенного исследования. По данным авторов опроса, каждый пятый житель вышеназванных городов сообщил, что работает без отдыха. Меньше всего таких респондентов оказалось в Москве – 8%, в Санкт-Петербурге и в среднем по России их 13%.

Тех, кто уходит в отпуска чаще двух раз в год, больше всего в Южном федеральном округе, в частности, в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре и Сочи.

Опрос показал, что более 70% бизнесменов даже в отпусках держат под контролем рабочий процесс – отвечают на письма и деловые звонки. В городах УрФО 41% респондентов признались, что полностью включены в работу во время отдыха.